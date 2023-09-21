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Найдена диета, снижающая риск болезни Паркинсона на 22%

Movement Disorders: растительная пища может снизить риск болезни Паркинсона на 22%

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Ученые из Университета Квинс в Белфасте выяснили, что здоровая диета, богатая растительными продуктами, может снизить риск болезни Паркинсона примерно на 22%, в то время как употребление «вредной» пищи — увеличить его на 38%. Исследование опубликовано в журнале Movement Disorders.

Авторы проанализировали данные 126 283 участников из Биобанка Соединенного Королевства. Для оценки их питания использовали опросники, в которых спрашивалось об употреблении 200 продуктов питания и напитков за 24 часа до опроса. Средний возраст участников составил 56,1 года.

За 11,8 лет наблюдения были зафиксированы 577 случаев болезни Паркинсона. У 25% участников, чье потребление растительных продуктов было наибольшим, риск развития болезни Паркинсона оказался на 22% ниже. Нездоровая диета была связана с увеличением риска развития болезни Паркинсона на 38%.

В текущем исследовании авторы не отметили никакой связи между потреблением молочных продуктов и болезнью Паркинсона. Однако более высокое потребление овощей (три порции), орехов (0,5 порций) и чая (пять порций) снизило риск появления данного заболевания.

Болезнь Паркинсона вызывает двигательные нарушения (нестабильность стоя, скованность движений) и желудочно-кишечную дисфункцию. До сих пор не существует лечения, поэтому выявление и воздействие на факторы риска может стать вариантом профилактики болезни на ранней стадии.

Предыдущие исследования в отношении витаминов С, А, Е и бета-каротин дали противоречивые результаты. Более надежные данные предполагают, что потребление кофеина может замедлить прогрессирование болезни Паркинсона.

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