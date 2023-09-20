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Искусственный интеллект научился прогнозировать вредные мутации белка

В DeepMind научились предсказывать вредные мутации белка с помощью ИИ

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Компания DeepMind, специализирующаяся на искусственном интеллекте (ИИ), разработала систему для прогноза структуры белка после многочисленных мутаций. Об этом сообщает «Ридус». Уточняется, что программа научилась распознавать 71 млн возможных изменений в геномах в 20 тыс. человеческих белков.

По словам разработчиков, система также способна предсказать, вредны ли те или иные генетические варианты. Программа обрабатывает миссенс-мутации, при которых одна из букв ДНК заменяется на другую. У каждого человека имеется около 9000 миссенс-мутаций, которые могут приводить к болезням. Эти огромные массивы данных ИИ способен обрабатывать за короткий промежуток времени.

Отмечается, что подобная система будет полезна для врачей и генетиков, поскольку позволит точно определять причину генетического заболевания.

В 2023 году ученые химико-биологического кластера ИТМО создали систему на основе ИИ, которая может выявлять опухоли мозга по анализу крови. В этой же программе можно определить тип заболевания при его наличии.

Ранее IT-эксперт рассказал об опасностях развития чат-ботов.

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