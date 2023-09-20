Искусственный интеллект научился прогнозировать вредные мутации белка

Компания DeepMind, специализирующаяся на искусственном интеллекте (ИИ), разработала систему для прогноза структуры белка после многочисленных мутаций. Об этом сообщает «Ридус». Уточняется, что программа научилась распознавать 71 млн возможных изменений в геномах в 20 тыс. человеческих белков.

По словам разработчиков, система также способна предсказать, вредны ли те или иные генетические варианты. Программа обрабатывает миссенс-мутации, при которых одна из букв ДНК заменяется на другую. У каждого человека имеется около 9000 миссенс-мутаций, которые могут приводить к болезням. Эти огромные массивы данных ИИ способен обрабатывать за короткий промежуток времени.

Отмечается, что подобная система будет полезна для врачей и генетиков, поскольку позволит точно определять причину генетического заболевания.

В 2023 году ученые химико-биологического кластера ИТМО создали систему на основе ИИ, которая может выявлять опухоли мозга по анализу крови. В этой же программе можно определить тип заболевания при его наличии.

Ранее IT-эксперт рассказал об опасностях развития чат-ботов.