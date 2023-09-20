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Создан тест для выявления рака на ранней стадии по анализу мочи

Nature Nanotechnology: анализ мочи позволит выявить рак на ранней стадии

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Ученые из Массачусетского технологического института разработали тест для выявления рака с помощью анализа мочи. Исследование, которое позволит начинать лечение опухолей на ранних стадиях, опубликовано в журнале Nature Nanotechnology.

Во многих случаях чем раньше выявлен рак, тем эффективнее будет лечение и тем больше у пациента шансов на выживание. Так, с первой стадией рака легких в течение года после постановки диагноза выживет 81% пациентов, а четвертой стадией — 15%.

В новой работе ученые использовали в качестве биомаркеров ферменты протеазы — молекулы, которые «растворяют» здоровые ткани, прокладывая путь опухоли.

В основе теста — наночастицы с присоединенными к ним через небольшой белковый «мост» молекулами ДНК. Их предлагается вводить в кровоток человека. Если у человека есть раковая опухоль и присутствуют протеазы в крови, эти ферменты разрежут белковые «мосты» на наночастицах. Последние затем выведутся с мочой. Если на бумажной тест-полоске для анализа мочи появится темная линия, это означает, что протеазы в крови человека есть, и у него может быть рак.

Различные виды рака производят разные ферменты. Это означает, что тест может определить не только наличие рака, но и его местоположение. Для этого нужно нанести на наночастицы различные молекулы ДНК: всего на одной наночастице их может быть до 50. Испытание теста на мышах показало, что он позволяет отличить рак легких от опухолей, которые возникли в кишечнике и затем распространились на легкие.

Ранее ученые выяснили, как здоровье зубов влияет на шансы выжить при раке головы и шеи.

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