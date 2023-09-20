Океанологи нашли способ спасения кораллов Большого Барьерного рифа

Австралийские ученые из Университета Южного Креста (SCU) предложили способ спасения кораллов Большого Барьерного рифа — крупнейшего живого организма на Земле. Исследование опубликовано в научном журнале Frontiers in Marine Science (FMS).

Колонии образующих риф полипов чувствительны к потеплению океана и нуждаются в защите. За последние два десятилетия убыль живых кораллов достигла беспрецедентных темпов. В 2016 и 2017 годах на Большом Коралловом рифе обесцветился 91% составляющих его организмов.

Характерный коричневый цвет здоровым кораллам придают зооксантеллы — крошечные существа, похожие на водоросли. Они существуют в симбиозе с полипами, получая от них укрытие и углекислый газ в обмен на питательные вещества, которые зооксантеллы производят с помощью фотосинтеза. Тепловой стресс губителен для зооксантелл, а лишившийся их коралл теряет окраску и оказывается на грани выживания.

Ученые из SCU попробовали затенять кораллы специальной тканью, пропускающей только 70% солнечного света. В ходе экспериментов полипы накрывали материей на срок от четырех до 24 часов. Результаты показали, что чем дольше кораллы остаются в тени, тем сильнее замедляется процесс выцветания.

Поскольку площадь Большого Кораллового рифа составляет чуть меньше 350 тыс. квадратных километров, его невозможно накрыть тканью целиком. Исследователи предложили защищать риф от прямых солнечных лучей с помощью технологий туманообразования. Искусственная дымка может покрыть территорию размером до нескольких десятков гектар, чего будет достаточно для спасения самых ценных и уязвимых участков.

Ранее ученые выяснили, что световое загрязнение заставляет прибрежные кораллы нереститься раньше срока.