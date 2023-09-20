Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Ученые выяснили, как летучим мышам удается избегать рака

GBE: летучие мыши генетически адаптировали свои белки для подавления клеток рака

close
100%
Global Look Press

Американские исследователи из Центра количественной биологии Симонса Лаборатории Колд Спринг Харбор в Нью-Йорке выяснили, как летучим мышам удается оставаться практически неуязвимыми для рака и сохранять сильный иммунитет. Статья опубликована в научном журнале Genome Biology and Evolution.

Летучие мыши считаются исключительными среди млекопитающих не только из-за способности к полету, но и благодаря долгой жизни, низкой заболеваемости раком и мощной иммунной системе, которая позволяет им переносить заражение вирусными инфекциями.

Чтобы понять природу хорошего здоровья рукокрылых, биологи секвенировали геномы ямайской летучей мыши и усатой летучей мыши, а затем сравнили их гены с генами сородичей и других животных.

Исследователи обнаружили у летучих мышей генетические адаптации в шести белках, связанных с восстановлением ДНК, а также в 46 белках, связанных с раком и подавляющих развитие опухолей. Ученые выяснили, что противораковые белки у летучих мышей оказались вдвое более насыщенными по сравнению с другими млекопитающими.

По словам автора статьи, доктора Армина Шебена, понимание биологии летучих мышей позволит эффективнее лечить рак и у людей.

Ранее ученые выяснили, что бытовая химия может вызывать рак у женщин.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях