Аномалия помешала американской ракете Electron вывести на орбиту радиолокационный спутник

Американская компания Rocket Lab не смогла вывести на орбиту радиолокационный спутник Acadia калифорнийского предприятия Capella Space из-за сбоя. Ракета Electron с аппаратом на борту прекратила полет вскоре после старта, сообщили в официальном аккаунте Rocket Lab в социальной сети X (ранее — Twitter).

Ракета-носитель с аппаратом на борту взлетела с пусковой площадки Rocket Lab в Новой Зеландии 19 сентября. Через 2,5 минуты после старта произошло отделение нижней ступени, однако после этого верхняя ступень начала терять скорость. Об этом свидетельствуют данные телеметрии, предоставленной Rocket Lab во время прямой трансляции запуска.

В компании назвали инцидент аномалией и пообещали предоставить больше информации по мере ее поступления. Предположительно, причиной провала мог стать сбой зажигания в верхней ступени ракеты.

Неудача прервала серию из 19 успешных пусков ракет компании Rocket Lab. Последний раз подобное происшествие случилось в мае 2021 года.

Контракт между Rocket Lab и Capella Space предусматривает запуск на орбиту четырех спутников Acadia с аппаратурой дистанционного зондирования Земли. Первый старт в рамках миссии We Love the Nightlife состоялся 23 августа и прошел благополучно.

Ранее Rocket Lab выкупила завод по производству ракет у разорившегося стартапа Virgin Orbit британского миллиардера Ричарда Брэнсона.