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Ученые создали состав для защиты космонавтов от потери костной массы в невесомости

NPJ Microgravity: новый препарат остановил потерю костной массы в космосе

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Inspiration4/Reuters

Американские ученые из Калифорнийского университета и Института Форсайта в Кембридже разработали новое средство, предотвращающее потерю костной массы в условиях микрогравитации. Препарат призван защитить здоровье людей, долгое время находящихся в космосе. Исследование опубликовано в научном журнале NPJ Microgravity.

Космонавты на низкой околоземной орбите теряют до 1% костной массы в месяц, что повышает риск переломов во время внеземных миссий и в дальнейшей жизни. Снижение механической нагрузки из-за микрогравитации приводит к потере костной массы в 12 раз быстрее, чем это происходит на Земле.

Сегодня экипаж Международной космической станции вынужден регулярно тренироваться, чтобы сохранить прочность скелета, однако упражнения не всегда помогают замедлить дегенеративные процессы.

Ученые разработали специальную «умную» молекулу BP-NELL-PEG, стимулирующую рост костной ткани без существенных побочных эффектов. Вещество испытали на двух группах лабораторных мышей, первая из которых провела девять недель в невесомости, а вторая — вдвое меньше. У получивших BP-NELL-PEG грызунов не обнаружили неблагоприятных изменений в организме.

Соавтор исследования, доктор Бен Ву отметил, что их разработка может найти применение и на Земле для лечения пациентов с тяжелым остеопорозом и другими заболеваниями костей.

Ранее ученые выяснили, как чайный гриб может помочь людям колонизировать Луну, Марс и другие миры.

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