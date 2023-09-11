Ученые выяснили, почему пиво полезнее сыра и йогурта

Китайские ученые из Даляньского медицинского университета обнаружили, что пиво может быть полезно для здоровья. В хмельном напитке содержится больше полезных микроэлементов, чем в йогурте, сыре, кефире и других кисломолочных продуктах. Исследование опубликовано в научном журнале Frontiers in Nutrition.

Специалисты оценили состав пенного и выяснили, что полифенолы, клетчатка и этанол остаются ключевыми ингредиентами для укрепления иммунной системы.

Особую ценность представляют полифенолы — мощные антиоксиданты, обладающие свойствами пребиотиков. Они создают в пищеварительной системе среду для размножения полезных микроорганизмов, помогая росту лактобацилл и бифидобактерий. Также важную роль играют эпикатехин, катехин, метилмалоновая и кофейная кислоты, подавляющие рост патогенов.

По словам исследователей, безалкогольное пиво полезнее обычного, поскольку в нем нет этилового спирта.

Китайские специалисты напомнили, что пиво остается полезным для организма лишь при умеренном потреблении. Для мужчин здоровая норма составляет не более 700 мл, а для женщин — 350 мл.

«Умеренное потребление пива помогает предотвратить атеросклероз и болезни сердца, подавляет рак и улучшает кровообращение и иммунную функцию. Также было доказано, что пиво оказывает антиоксидантное и омолаживающее действие, способствует выработке эстрогена и уменьшает радиационное повреждение», — говорится в статье.

Ранее ученые раскрыли точное место и время появление первого в истории светлого пива вида лагер.