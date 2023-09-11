Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Ученые выяснили, почему пиво полезнее сыра и йогурта

FN: ферменты в пиве укрепляют иммунитет лучше веществ из йогурта и сыра

close
100%
Depositphotos

Китайские ученые из Даляньского медицинского университета обнаружили, что пиво может быть полезно для здоровья. В хмельном напитке содержится больше полезных микроэлементов, чем в йогурте, сыре, кефире и других кисломолочных продуктах. Исследование опубликовано в научном журнале Frontiers in Nutrition.

Специалисты оценили состав пенного и выяснили, что полифенолы, клетчатка и этанол остаются ключевыми ингредиентами для укрепления иммунной системы.

Особую ценность представляют полифенолы — мощные антиоксиданты, обладающие свойствами пребиотиков. Они создают в пищеварительной системе среду для размножения полезных микроорганизмов, помогая росту лактобацилл и бифидобактерий. Также важную роль играют эпикатехин, катехин, метилмалоновая и кофейная кислоты, подавляющие рост патогенов.

По словам исследователей, безалкогольное пиво полезнее обычного, поскольку в нем нет этилового спирта.

Китайские специалисты напомнили, что пиво остается полезным для организма лишь при умеренном потреблении. Для мужчин здоровая норма составляет не более 700 мл, а для женщин — 350 мл.

«Умеренное потребление пива помогает предотвратить атеросклероз и болезни сердца, подавляет рак и улучшает кровообращение и иммунную функцию. Также было доказано, что пиво оказывает антиоксидантное и омолаживающее действие, способствует выработке эстрогена и уменьшает радиационное повреждение», — говорится в статье.

Ранее ученые раскрыли точное место и время появление первого в истории светлого пива вида лагер.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях