Потребление марихуаны и табака может привести к накоплению тяжелых металлов в теле

Ученые из Колумбийского университета (CU) выяснили, что у многих потребителей марихуаны и табака повышены уровни кадмия, ртути и свинца в организме. Исследование опубликовано в журнале Environmental Health Perspectives.

Марихуана – один из наиболее часто употребляемых наркотиков во всем мире. Растение каннабис является поглотителем металлов, присутствующих в почве, удобрениях, воде и пестицидах. Высокие концентрации металлов были обнаружены в нефильтрованном дыме марихуаны и устройствах для вейпинга.

В новом анализе были собраны данные исследования NHANES, собранные в период с 2005 по 2018 год. Из 70 190 участников, выявленных за период исследования, 10 921 участник предоставил данные о металлах, присутствующих в их образцах крови и мочи. В конечный анализ включили 7254 участника старше 18 лет.

У регулярных потребителей марихуаны уровни кадмия, ртути и свинца в крови и моче были выше, особенно у тех, кто употреблял наркотик в течение семи дней до сбора биообразцов.

При этом уровни кадмия были значительно выше у потребителей табака. Эта разница может быть связана с различиями в частоте употребления или разным накоплением металла в растениях табака и каннабиса.

У женщин, употребляющих марихуану, уровень кадмия в моче был выше, чем у мужчин. Употребление только табака также было связано с более высокими концентрациями сурьмы, бария, кадмия, свинца, вольфрама и урана.

В будущем необходимо оценить долгосрочное воздействие этих металлов на здоровье человека. Также необходимо исследовать наличие других загрязнителей каннабиса, чтобы понять их влияние на здоровье потребителей каннабиса, заключили ученые.