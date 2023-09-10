проект

В ферментированном чае нашли вещество, полезное для диабетиков

Nutrients: теабраунин из темного чая может быть полезен при диабете

close
100%
Pexels

Ученые из Цзинаньского университета выяснили, что вещество теабраунин из черного чая может повысить чувствительность к инсулину. Исследование опубликовано в журнале Nutrients.

Диабет является серьезной проблемой общественного здравоохранения. По оценкам Международной диабетической федерации, к 2035 году будет зарегистрировано более 592 миллионов случаев диабета. Сахарный диабет 2-го типа (СД2) становится все более распространенным метаболическим заболеванием, часто связанным с резистентностью (сниженной чувствительностью) клеток к инсулину. Это состояние приводит к ухудшению поглощения глюкозы клетками.

Ранее было продемонстрировано, что биоактивный компонент темного китайского чая теабраунин повышает чувствительность к инсулину в скелетных мышцах и снижает уровень глюкозы в крови натощак, а также способствует росту полезных кишечных бактерий.

В новом исследовании ученые провели эксперименты на клетках. Они подтвердили, что теабраунин нетоксичен для клеток, в том числе и в высоких концентрациях.

Обработка теабраунином снизила уровень активных форм кислорода, повреждающих клетки, в митохондриях — структурах, ответственных за выработку клеточной энергии. Это привело к ослаблению окислительного стресса в клетках. Кроме того, теабраунин замедлял работу молекулы HMGCR, участвующей в синтезе холестерина.

Теабраунин, выделенный из чая любой степени ферментации, вызывал усиление поглощения и переработки глюкозы клетками. Но теабраунин из чая длительной ферментации (14 дней) был эффективнее, чем из чая короткой ферментации (7 дней).

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях