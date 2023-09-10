В ферментированном чае нашли вещество, полезное для диабетиков

Ученые из Цзинаньского университета выяснили, что вещество теабраунин из черного чая может повысить чувствительность к инсулину. Исследование опубликовано в журнале Nutrients.

Диабет является серьезной проблемой общественного здравоохранения. По оценкам Международной диабетической федерации, к 2035 году будет зарегистрировано более 592 миллионов случаев диабета. Сахарный диабет 2-го типа (СД2) становится все более распространенным метаболическим заболеванием, часто связанным с резистентностью (сниженной чувствительностью) клеток к инсулину. Это состояние приводит к ухудшению поглощения глюкозы клетками.

Ранее было продемонстрировано, что биоактивный компонент темного китайского чая теабраунин повышает чувствительность к инсулину в скелетных мышцах и снижает уровень глюкозы в крови натощак, а также способствует росту полезных кишечных бактерий.

В новом исследовании ученые провели эксперименты на клетках. Они подтвердили, что теабраунин нетоксичен для клеток, в том числе и в высоких концентрациях.

Обработка теабраунином снизила уровень активных форм кислорода, повреждающих клетки, в митохондриях — структурах, ответственных за выработку клеточной энергии. Это привело к ослаблению окислительного стресса в клетках. Кроме того, теабраунин замедлял работу молекулы HMGCR, участвующей в синтезе холестерина.

Теабраунин, выделенный из чая любой степени ферментации, вызывал усиление поглощения и переработки глюкозы клетками. Но теабраунин из чая длительной ферментации (14 дней) был эффективнее, чем из чая короткой ферментации (7 дней).