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Найден способ уничтожить постаревшие клетки и замедлить деменцию

Nat Med: уничтожающие старые клетки молекулы улучшили состояние мозга при деменции

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Ученые успешно провели первую фазу клинических испытаний пероральной терапии, включающей кверцетин и дазатиниб для пациентов с симптомами и ранней стадией болезни Альцгеймера. Исследование опубликовано в журнале Nature Medicine.

В процессе старения клетки теряют способность нормально функционировать, но при этом не умирают, выделяя различные вещества, нарушающие работу соседних клеток и стимулирующие воспаление. Избавить от них могут молекулы-сенолитики, но пока ни одна из них не показала эффективность в клинических испытаниях.

В новом исследовании приняли участие пять человек в возрасте 65 лет и старше с симптомами ранней стадии болезни Альцгеймера. Они получили несколько курсов сенолитической терапии в течение 12 недель. Во время 11 осмотров пациенты проходили медицинский осмотр, сдавали анализы и выполняли тесты для оценки умственных способностей по Монреальской когнитивной шкале (MoCA).

Ученые подтвердили, что дазатиниб проник в центральную нервную систему участников. Лечение два раза в неделю снизило накопление нейрофибриллярных клубков в мозге пациентов на 35%, что коррелировало с замедлением атрофии коры головного мозга и улучшением кровотока в нем. Накопление нейрофибриллярных клубков — один из ключевых признаков болезни Альцгеймера.

Сенолитическая терапия переносилась хорошо, без серьезных побочных эффектов. Состояние когнитивных функций и снимки мозга не отличались от исходного уровня после лечения, что подтверждает безопасность терапии. Последующие исследования помогут точнее оценить эффективность лечения и выяснить его оптимальный режим.

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