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В Казахстане нашли курган древней девочки с уникальными предметами

Live Science: в кургане древней девочки нашли 180 костей и уникальное украшение

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Kazakh Ministry of Science and Higher Education

Ученые из Казахского национального университета имени аль-Фараби и Кембриджского университета обнаружили в Казахстане курган девочки бронзового века с необычным погребальным инвентарем: 180 костями ног животных и серебряным диском с изображением лягушки. Об этом сообщает Live Science.

В обоих ушах девочки, тело которой нашли в кургане некрополя Айнабулак-Темирсу в Восточном Казахстане, были маленькие проволочные серьги, а на шее — бусы. Она жила в бронзовом веке Центральной Азии, который длился примерно с 3200 г. до н.э. до 1000 г. до н. э., как сообщает новостное издание The Astana Times.

Рядом с девушкой нашли необычный погребальный инвентарь, в том числе 180 таранных костей животных и серебряное украшение с изображением лягушки на диске.

Количество костей ног животных, которые нашли в кургане, было больше, чем в любых других погребениях евразийской степи. Некоторые ученые полагают, что таранные кости были частью культовой практики и могли использоваться во время медитации. Однако другие исследователи рассматривают кости как символы благополучия и удачи, которые послужили пожеланием успешного перехода из одного мира в другой, отметил руководитель раскопок, заведующий кафедрой археологии, этнологии и музеологии Казахского национального университета Ринат Жуматаев.

Артефакт, украшенный лягушкой, также имеет важное значение. Ученые связывают мотив лягушки с ритуалами, связанными с водой, встречающимися в Китае и Египте. По словам исследователей, это первый экземпляр, обнаруженный в Казахстане. Он может быть связан с образом роженицы и культом воды.

Ранее в Норвегии археолог-любитель нашел золотой клад VI века, который едва не спутал с шоколадными монетами.

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