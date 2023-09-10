Минобрнауки анонсировало совместное изучение изменений климата РФ и КНР

Россия и Китай могут вместе развивать ряд практических научных направлений, в том числе связанных с наблюдением за изменением климата. Об этом заявил в рамках VIII Восточного экономического форума (ВЭФ) заместитель министра науки и высшего образования РФ Денис Секиринский, передает РИА Новости.

«Есть ряд практических направлений, по которым эти исследования могут развиваться <…> конечно, это связано и с изменениями климата», — уточнил замминистра.

По словам Секиринского, планируется сформировать общую российско-китайскую систему мониторинга «выделения климатически-активных газов». Он подчеркнул, что Россия и Китай несут колоссальную ответственность в части развития фундаментальных исследований.

8 сентября стало известно, что экстремальная жара затронула почти половину человечества в 2023 году. По данным международного научного проекта Climate Central, с июня по август воздействие тепловых волн ощутили до 4,2 млрд человек, что составляет 48% человеческой популяции.

Ранее ученые выяснили, что половина ледников Земли растает при потеплении на 1,5 °C.