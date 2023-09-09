Найден способ повысить уровень гормона, защищающего от болезни Альцгеймера

Ученые из Массачусетской больницы общего профиля выяснили, что гормон ирисин, вырабатывающийся в ответ на физическую активность, может уменьшить количество бляшек в мозге при болезни Альцгеймера. Исследование опубликовано в журнале Neuron.

Основным признаком болезни Альцгеймера считается накопление агрегатов белка бета-амилоида. Предыдущие исследования показали, что физические упражнения уменьшают отложения бета-амилоида у мышей с моделью болезни Альцгеймера. Предполагалось, что это могло быть связано с повышением уровня гормона ирисина. Он регулирует обмен глюкозы и липидов в жировой ткани, а также увеличивает расход энергии. Эксперименты показали, что уровни гормона снижены у больных деменцией пациентов.

Чтобы проверить, есть ли причинно-следственная связь между снижением уровня бета-амилоида и физической активностью, ученые проверили действие гормона на разработанной ими 3D-модели клеточной культуры человека при болезни Альцгеймера.

Обработка клеток ирисином привела к значительному уменьшению отложений бета-амилоида. Этот эффект был связан с увеличением активности неприлизина — белка, вырабатываемого клетками мозга астроцитами и способного расщеплять бета-амилоид.

Предыдущие исследования показали, что у мышей ирисин, введенный в кровоток, может проникать в мозг, что делает его потенциально полезным терапевтическим средством болезни Альцгеймера.