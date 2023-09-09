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Министр науки назвал стоимость строительства кампуса в Смоленской области

Фальков: строительство кампуса в Смоленской области обойдется в 15 млрд рублей

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Дмитрий Астахов/РИА «Новости»

Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков на совещании под руководством российского президента Владимира Путина по вопросам социально-экономического развития Смоленской области заявил, что строительство межвузовского кампуса в Смоленской области обойдется примерно в 15 миллиардов рублей, передает ТАСС.

«Предварительный объем [финансирования] — 15 миллиардов рублей. <…> Первый этап [строительства] предполагается — 24-26-й годы», — сообщил он.

До этого Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) рассказал о главных событиях, связанных с управленцами из числа выпускников «Школы губернаторов», а также подвел итоги их работы за последнюю неделю.

Ранее Путин назвал Москву неповторимой по красоте.

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