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IT-специалист рассказал, почему украинские военные зависят от интернета Starlink

IT-эксперт Бедеров: без Starlink ВСУ не смогут координировать дроны и артиллерию

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Lisi Niesner/Reuters

Украинская армия зависима от спутникового интернета Starlink из-за отсутствия других эффективных систем связи. Об этом «Газете.Ru» рассказал руководитель департамента информационно-аналитических исследований компании T.Hunter Игорь Бедеров.

«На линии соприкосновения войск обычные коммуникации уничтожаются. Поскольку адекватной спутниковой группировки у Украины нет, для обеспечения достаточного трафика [между военными] требуются те мощности, которые создал Маск. Без них украинцам придется вернуться к рациям и проводным системам, что сильно замедляет работу. Известно, что ВСУ используют интерактивные планшеты командира, которые отображают разведданные, где находятся солдаты и какие на поле боя происходят события. Без Starlink они лишатся возможности быстро и удобно координировать действия пехоты, дронов, артиллерии и других сил и средств», — объяснил эксперт.

Зависимость Украины от этого сервиса подтвердилась, когда стало известно о диалоге между главой SpaceX Илоном Маском и заместителем премьер-министра Украины Михаилом Федоровым. Федоров просил предпринимателя включить украинские терминалы Starlink на территории Крыма. О том, что они там не работают, стало известно незадолго до разговора, когда украинские военные потеряли связь с ударными морскими дронами, направляющимися к Севастопольской бухте. Таким образом, Starlink используется не только для связи между штабами, но и для нанесения ударов.

О том, как гражданскую систему спутникового интернета для просмотра сериалов смогли сделать мощным оружием, — в материале «Газеты.Ru».

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