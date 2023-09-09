Названа комбинация лекарств, повышающая риск тромбов у женщин

Ученые из Нью-Йоркского университета в Бруклине выяснили, что сочетание некоторых противозачаточных таблеток и обезболивающих (нестероидных противовоспалительных) может повысить риск образования тромбов у женщин. Исследование опубликовано в журнале BMJ.

В исследовании приняли участие 2 миллиона женщин из Дании от 15 до 49 лет. Анализ их медицинских данных показал, что использование таблеток или других противозачаточных средств с эстрогеном повышало риск развития тромбов в ногах или легких. С 1996 по 2017 год у более чем 8700 женщин образовался тромб в вене ноги или в легком.

Кроме того, риск образования тромба увеличивался еще больше, если женщины также использовали нестероидные противовоспалительные препараты — распространенные обезболивающие, к которым относятся ибупрофен и напроксен.

Авторы подчеркнули, что несмотря на повышение относительно риска тромбообразования, абсолютный риск оставался низким.

Женщинам, принимающим гормональные противозачаточные средства, не стоит беспокоиться о применении нестероидных противовоспалительных в течение короткого периода. Кроме того, риск тромбобразования при приеме противозачаточных намного ниже, чем во время беременности или через несколько месяцев после родов.

Тем не менее любая женщина, беспокоящаяся по поводу образования тромбов, может рассмотреть возможность использования противозачаточных средств низкого риска, например, внутриматочных спиралей или таблеток, содержащих только прогестин. Это может быть рекомендовано для женщин, которым часто приходится принимать нестероидные противовоспалительные препараты из-за хронической боли. При выборе способа контрацепции также необходимо учитывать факторы риска тромбообразования, включая курение или наличие тромбов в истории болезни.