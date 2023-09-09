К Земле приближается пропавший десятилетия назад опасный астероид

К Земле приближается опасный астероид диаметром до 1,2 км, пропавший 34 года назад. Об этом сообщает Центр изучения околоземных объектов NASA.

По информации центра, астероид подойдет к Земле на минимальное расстояние 3 октября. Оно составит 0,042 астрономической единицы, или почти 6,3 млн км. При этом потенциально опасными ученые считают объекты, пересекающие орбиту Земли на расстоянии менее 7,5 млн км.

Отмечается, что астероид движется со скоростью 20,96 км/сек, а его диаметр может достигать от 520 до 1200 м. Впервые его заметили в 1989 году, после чего объект пропал почти на 34 года.

До этого в NASA сообщали, что до 12 сентября к Земле приблизятся пять астероидов. По данным космического агентства, ближайший астероид размером с дом должен был максимально приблизиться к Земле 6 сентября. Уточняется, что он должен был пройти на расстоянии 5,11 млн км от планеты.

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