Астрофизики нашли несколько черных дыр в ближайшем к Земле созвездии

Итальянские астрофизики из Падуанского университета считают, что в звездном скоплении Гиад находится несколько черных дыр, что делает их ближайшими черными дырами к Земле из когда-либо обнаруженных. Исследование опубликовано в научном журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Звездное скопление Гиад находится в созвездии Тельца примерно в 150 световых годах от нашей планеты.

Астрофизики использовали моделирование для оценки эволюции входящих в Гиады небесных тел. Результаты анализа сопоставили с фактическими положениями и скоростью звезд в скоплении.

По словам ученых, наблюдаемая динамика может соответствовать массе и размеру Гиад лишь в том случае, если в центре группы звезд находятся две или три черные дыры. До последнего времени ближайшей к Солнечной системе черной дырой считалась Gaia BH1, которая находится в 1,4 тыс. световых лет от Земли.

Исследователи отметили, что исследование помогло понять, как наличие черных дыр влияет на эволюцию звездных скоплений, а также предоставило новые данные о распределении черных дыр по галактике.

Ранее астрономы рассчитали скорость двух столкнувшихся черных дыр.