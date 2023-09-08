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Ученые выяснили, что экстремальная жара затронула почти половину человечества в 2023 году

Climate Central: 4,2 млрд человек пережили экстремальную жару летом 2023 года

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Luca Bruno/AP

Экстремальная жара летом 2023 года затронула почти половину населения Земли. С июня по август воздействие тепловых волн ощутили до 4,2 млрд человек, что составляет 48% человеческой популяции, сообщили исследователи международного научного проекта в сфере климата Climate Central.

Согласно докладу, за три минувших летних месяца от 1,5 млрд до 4,2 млрд жителей планеты пережили не менее 30 дней аномально высоких температур, что соответствует третьему из пяти уровню индекса климатических изменений Climate Shift Index (CSI) по оценке Climate Central.

Исследователи отметили, что лето 2023 года стало самым жарким в Северном полушарии за всю историю наблюдений. По их словам, антропогенные выбросы парниковых газов повысили вероятность повторения экстремальных тепловых волн как минимум в три раза.

Очень сильные последствия изменения климата (уровень CSI 3 или выше) наблюдались в течение как минимум половины лета 2023 года в Северной Африке и Центральной Африке, на Аравийском полуострове, в Средиземноморском и Карибском бассейнах, на Малайском архипелаге, а также в бассейне реки Амазонки, в Андах, на западе Канады и даже на севере Гренландии.

Рекордная жара спровоцировала лесные пожары в Северной Америке, Европе и Африке, а также повысила риск появления мощных тропических штормов, подчеркнули эксперты.

Ранее ученые предупредили, что изменение климата может навсегда изменить облик европейских лесов.

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