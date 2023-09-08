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ЮАР присоединилась к российско-китайскому проекту создания лунной станции

GT: ЮАР присоединилась к российско-китайскому проекту создания лунной станции

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Роскосмос

Глава Южноафриканского национального космического агентства Хумбулани Мудау и посол Китая в ЮАР Чэнь Сяодун 1 сентября подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве при создании Международной лунной исследовательской станции. Об этом сообщает китайское издание The Global Times.

Уточняется, что до этого Россия и Китай пригласили все желающие страны присоединиться к проекту по созданию Международной лунной исследовательской станции, которая будет состоять из космической станции на орбите луны, исследовательского комплекса на лунной поверхности и парка робототехники.

По словам посла Китая при Африканском союзе Ху Чанчуня, сотрудничество в космосе является важной частью инициативы «Один пояс, один путь». Ожидается, что сотрудничество с Китаем в космической сфере позволит ЮАР нарастить число собственных спутников. Сейчас собственными спутниками обладают лишь 13 стран Африки — всего у стран континента 48 спутников, из которых шесть были изготовлены китайскими специалистами, а один — американскими.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

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