Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Сингапуре открыли научный центр для борьбы с повышением уровня моря

Reuters: научный центр CFI Singapore призван спасти Сингапур от затопления

close
100%
Shutterstock

Сингапур открыл Институт защиты побережья и устойчивости к наводнениям (CFI Singapore). Научный центр будет искать долговременные решения по защите от повышения уровня моря из-за изменений климата, сообщает Reuters.

Ученые прогнозируют, что к концу текущего столетия средний уровень моря поднимется примерно на метр, однако эффект может оказаться сильнее в связи с более мощными осадками, сильными приливами и штормами.

Почти треть территорий Сингапура расположена на высоте менее пяти метров над уровнем моря, а среднегодовое количество осадков составляет около 2,5 тыс. мм, что делает островной город-государство уязвимым для наводнений.

Ранее страна вложила значительные средства в улучшение дренажа и построила систему предотвращения паводков. В CFI Singapore своей главной задачей назвали добиться гарантии, что испытывающий дефицит земли Сингапур не лишится ни одной из своих территорий из-за наступления океана на сушу.

В научном центре уже запустили исследовательские проекты по изучению новых инженерных возможностей, включая гибкие дамбы, а также природных решений с использованием мангровых зарослей и морских водорослей для сохранения береговых линий.

Ранее ученые выяснили, что климатический кризис уничтожит более 1,5 тыс. экологических систем во всем мире из-за повышения уровня моря.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях