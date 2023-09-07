В Сингапуре открыли научный центр для борьбы с повышением уровня моря

Сингапур открыл Институт защиты побережья и устойчивости к наводнениям (CFI Singapore). Научный центр будет искать долговременные решения по защите от повышения уровня моря из-за изменений климата, сообщает Reuters.

Ученые прогнозируют, что к концу текущего столетия средний уровень моря поднимется примерно на метр, однако эффект может оказаться сильнее в связи с более мощными осадками, сильными приливами и штормами.

Почти треть территорий Сингапура расположена на высоте менее пяти метров над уровнем моря, а среднегодовое количество осадков составляет около 2,5 тыс. мм, что делает островной город-государство уязвимым для наводнений.

Ранее страна вложила значительные средства в улучшение дренажа и построила систему предотвращения паводков. В CFI Singapore своей главной задачей назвали добиться гарантии, что испытывающий дефицит земли Сингапур не лишится ни одной из своих территорий из-за наступления океана на сушу.

В научном центре уже запустили исследовательские проекты по изучению новых инженерных возможностей, включая гибкие дамбы, а также природных решений с использованием мангровых зарослей и морских водорослей для сохранения береговых линий.

Ранее ученые выяснили, что климатический кризис уничтожит более 1,5 тыс. экологических систем во всем мире из-за повышения уровня моря.