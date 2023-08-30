Российские ученые научились предсказывать атаки лесных вредителей по годичным кольцам

Ученые из Института леса имени В. Н. Сукачева СО РАН в Красноярске предложили новый способ прогнозирования атак насекомых-вредителей на леса Сибири. Приближение опасного периода можно определить по годичным кольцам древесных стволов. Об этом «Газете.ру» рассказали в Российском научном фонде (РНФ), поддержавшим это исследование.

Специалисты создали модель, согласно которой динамика изменений ширины колец отражает устойчивость дерева к внешним воздействиями.

Исследователи проследили за влиянием непарного шелкопряда на березы в Новосибирской области, а также за воздействием сибирского шелкопряда на пихту сибирскую и сосновой пяденицы на сосну на юге Красноярского края.

Изучив годичные кольца более двухсот образцов с 1976-го по 2021-ый год, эксперты пришли к выводу, что самыми привлекательными целями для вредителей становятся деревья-«меланхолики» с замедленной регуляцией роста. Именно они первыми подвергаются нашествию в период бурного размножения паразитов.

Согласно исследованию, после нападения насекомых рост деревьев временно замедляется, и годичные кольца становятся тоньше. Поэтому в зонах максимального риска остаются растения со слабым и медленным типом регуляции прироста годичных колец.

В Институте леса им. Сукачева СО РАН отметили, что вспышки массового распространения вредных насекомых происходят в Сибири каждые 8-14 лет. Они наносят серьезный ущерб зеленым массивам, повреждая сотни тысяч гектаров леса, поэтому специалистам по лесоохране важно научиться быстро находить очаги заражения для предотвращения эпидемий.

Ранее ученые выяснили, что деревья в тропических лесах дистанцируются друг от друга для сохранения биоразнообразия.