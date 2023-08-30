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Назван простой способ облегчить симптомы болезней сердца

Daily Mail: смех снижает воспаление и риск сердечного приступа и инсульта

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Исследователи из клинической больницы Порту-Алегри установили, что смех помогает эффективно поддерживать здоровье сердца. О результатах исследования написал новостной портал Daily Mail.

В ходе исследования были проанализированы данные 26 взрослых с ишемической болезнью сердца. Добровольцев разделили на две равные группы: первая в течение трех месяцев смотрела комедии, а вторая — документальное кино. Перед экспериментом и в конце авторы собрали данные о состоянии здоровья сердечно-сосудистой системы участников.

Как оказалось, у первой группы на 10% увеличилось количество кислорода, которое их сердце может перекачивать, возросла пластичность артерий, снизилось количество биомаркеров воспаления, и, как следствие, количество бляшек в сосудах. По словам врачей, это доказало, что смех помогает уменьшить воспаление и снизить риск сердечного приступа и инсульта.

Ученые отметили, что во время смеха в организме высвобождаются эндорфины, которые уменьшают воспаление и помогают сердцу и кровеносным сосудам расслабиться, а количество гормонов стресса наоборот снижается.

Ранее врач рассказал, чем опасны операции на сердце и как спасают от осложнений.

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