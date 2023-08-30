Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В ГУУ назвали самые востребованные специальности вуза

Ректор ГУУ Строев: самые популярные специальности вуза — менеджмент и реклама

close
100%
Владимир Песня/РИА «Новости»

Самыми востребованными специальностями в Государственном Университете Управления являются юриспруденция, госуправление, реклама и связи с общественностью. Об этом в пресс-центре НСН рассказал ректор вуза Владимир Строев.

«Государственное и муниципальное управление – это у нас традиционно востребованное направление, ребята поступают, большой конкурс. Также популярны юриспруденция, реклама и связи с общественностью. Это основные направления с реально большим конкурсом», — отметил Строев.

Проректор Финансового университета при Правительстве РФ Светлана Брюховецкая в свою очередь объяснила, почему в России растет популярность колледжей. По ее словам, выпускники школ, особенно те, кто выбрал IT-специальность, хотят быстрее получить образование и начать зарабатывать. Она отметила, что в Москве есть колледжи, куда из-за высокого конкурса тяжело поступить даже на платное отделение.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что система подготовки специалистов в московских колледжах изменится в этом году. По его словам, теперь 70% времени будут занимать практические занятия на базе учебных заведений и тех предприятий, на которые придут работать будущие профессионалы.

Ранее в Минпросвещения назвали сроки поставки в школы нового учебника истории для 11 класса.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях