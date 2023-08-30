В ГУУ назвали самые востребованные специальности вуза

Самыми востребованными специальностями в Государственном Университете Управления являются юриспруденция, госуправление, реклама и связи с общественностью. Об этом в пресс-центре НСН рассказал ректор вуза Владимир Строев.

«Государственное и муниципальное управление – это у нас традиционно востребованное направление, ребята поступают, большой конкурс. Также популярны юриспруденция, реклама и связи с общественностью. Это основные направления с реально большим конкурсом», — отметил Строев.

Проректор Финансового университета при Правительстве РФ Светлана Брюховецкая в свою очередь объяснила, почему в России растет популярность колледжей. По ее словам, выпускники школ, особенно те, кто выбрал IT-специальность, хотят быстрее получить образование и начать зарабатывать. Она отметила, что в Москве есть колледжи, куда из-за высокого конкурса тяжело поступить даже на платное отделение.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что система подготовки специалистов в московских колледжах изменится в этом году. По его словам, теперь 70% времени будут занимать практические занятия на базе учебных заведений и тех предприятий, на которые придут работать будущие профессионалы.

Ранее в Минпросвещения назвали сроки поставки в школы нового учебника истории для 11 класса.