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Американский стартап разработает «мешки» для космического мусора

Space News: NASA потратит $850 тыс. на создание «мешков» для космомусора

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Depositphotos

В США космический стартап TransAstra выиграл конкурс NASA на выпуск «мешков» для сбора мусора на орбите нашей планеты. Об этом сообщает Space News со ссылкой на представителей компании.

Сумма сделки составила $850 тыс. По условиям контракта TransAstra должна будет построить прототип устройства и успешно испытать его на Земле.

Идея захвата космического мусора с помощью надувных конструкций возникла в Лаборатории реактивного движения NASA во время работы над проектом по защите от астероидов. Изначально предполагалось таким образом ловить потенциально опасные объекты в околоземном пространстве и отправлять их на лунную орбиту.

В TransAstra планируют производить «мешки», способные удерживать как микроспутники весом 1,3 кг, так и отработанные корпусы ракет, геостационарные аппараты связи и астероиды массой до 50 тыс. т.

В будущем TransAstra предлагает транспортировать собранный космический мусор на орбитальный перерабатывающий завод ThinkPlatform другого космического стартапа ThinkOrbital. По данным компании, такой подход позволит тратить на 82% меньше топлива и экономить 40% времени при расчистке околоземного пространства. Однако в компаниях пока не называют даже примерных сроков создания подобной инфраструктуры.

Ранее российский космический корабль «Прогресс МС-22» увел МКС от столкновения с космическим мусором.

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