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Названы причины роста популярности колледжей в России

Проректор ФУ Брюховецкая: колледжи дают возможность быстро получить профессию

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Shutterstock

Рост популярности колледжей в России обусловлен тем, что выпускники школ хотят быстрее получить специальность и начать зарабатывать. Об этом в пресс-центре НСН заявила проректор Финансового университета при Правительстве РФ Светлана Брюховецкая. В первую очередь, по ее словам, речь о тех, кто выбрал IT-специальность.

«У нас подросло поколение, которое программирует с девяти лет, им 10-11 классы уже скучноваты. Они получают профессию и начинают зарабатывать. <...> Плюс колледжи сегодня стали гораздо интереснее, меняется качество обучения, меняются преподаватели. Конечно, ребята друг другу рассказывают и поступают. Есть колледжи в Москве, куда даже на платное отделение не поступить», — рассказала Брюховецкая.

Она добавила, что в Москве есть колледжи, куда из-за высокого конкурса тяжело поступить даже на платное отделение.

29 августа в ходе Московского урбанистического форума мэр столицы Сергей Собянин заявил, что система подготовки специалистов в московских колледжах изменится в этом году. По его словам, теперь 70% времени будут занимать практические занятия на базе учебных заведений и тех предприятий, на которые придут работать будущие профессионалы.

Ранее Минпросвещения разработало план воспитательной работы на учебный год.

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