Индийский луноход миссии «Чандраян-3» сфотографировал свой посадочный аппарат

Зонд «Викрам» был сфотографирован на поверхности Луны. Снимок опубликовала Индийская организация космических исследований (ISRO).

23 августа посадочный аппарат «Викрам» индийской миссии «Чандраян-3» сел на Луну. Зонд также доставил на поверхность миниатюрный луноход «Прагъян». Теперь ISRO опубликовала фотографию, на которой зонд «Викрам» виден со стороны. Кадр был сделан с «Прагъян» — при оценке расстояния до посадочного аппарата необходимо помнить, что высота лунохода меньше метра.

На снимке можно различить двигатели, посадочные опоры и аппарель, по которой съехал луноход. Также желтым цветом обведены два прибора: сейсмометр ILSA и зонд для измерения температуры грунта ChaSTE.

Именно с помощью ChaSTE удалось выяснить, что температура грунта в зоне посадки превышает 50 градусов. Это удивило индийских ученых, но российский астроном рассказал, как можно объяснить столь сильный нагрев.