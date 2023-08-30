Ученые смогли обратить вспять процесс, из-за которого развивается болезнь Альцгеймера

Исследователи из Университета Фудань в Китае смогли обратить вспять образование бляшек в мозге, которые ведут к развитию болезни Альцгеймера. Результаты работы ученых были опубликованы в журнале Science Signaling.

Авторы провели ряд экспериментов на животной модели. Они показали, что потеря активности ионного рецептора TRPM7 в мозге может способствовать накоплению разрушительного и токсичного бета-амилоидного белка, ответственного за образование бляшек. Они накапливаются в мозге, мешают нормальной работе нейронов и в итоге приводят к слабоумию.

Рецептор TRPM7 представляет собой особую пору в мембране нейронов, которая обеспечивает прохождение заряженных ионов из внешней клеточной среды внутрь клетки. Он помогает формировать важнейшие клеточные активности, такие как возбудимость, пластичность и метаболизм.

Ученые меняли активность рецептора у пожилых мышей, у которых начало развиваться слабоумие, это остановило образование бляшек в мозге.

Ранее ученые нашли признак начала болезни Альцгеймера.