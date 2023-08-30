Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Ученые смогли обратить вспять процесс, из-за которого развивается болезнь Альцгеймера

Science Signaling: ученые смогли обратить вспять образование бляшек в мозге

close
100%
Depositphotos

Исследователи из Университета Фудань в Китае смогли обратить вспять образование бляшек в мозге, которые ведут к развитию болезни Альцгеймера. Результаты работы ученых были опубликованы в журнале Science Signaling.

Авторы провели ряд экспериментов на животной модели. Они показали, что потеря активности ионного рецептора TRPM7 в мозге может способствовать накоплению разрушительного и токсичного бета-амилоидного белка, ответственного за образование бляшек. Они накапливаются в мозге, мешают нормальной работе нейронов и в итоге приводят к слабоумию.

Рецептор TRPM7 представляет собой особую пору в мембране нейронов, которая обеспечивает прохождение заряженных ионов из внешней клеточной среды внутрь клетки. Он помогает формировать важнейшие клеточные активности, такие как возбудимость, пластичность и метаболизм.

Ученые меняли активность рецептора у пожилых мышей, у которых начало развиваться слабоумие, это остановило образование бляшек в мозге.

Ранее ученые нашли признак начала болезни Альцгеймера.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях