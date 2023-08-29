Индийский аппарат нашел на Луне полезные ресурсы

Индийский луноход «Прагъян» произвел первые измерения состава поверхности Луны в районе южного полюса и обнаружил там серу и металлы, сообщает РИА Новости, ссылаясь на Индийскую организацию космических исследований.

Данные приборов на борту станции «Чандраян-3» произвели первые в истории измерения состава лунной поверхности вблизи южного полюса, которые подтверждают наличие серы, что было невозможно определить с помощью приборов на борту орбитальных аппаратов.

«Предварительные анализы, представленные графически, выявили присутствие алюминия, серы, кальция, железа, хрома и титана на поверхности Луны», — сообщает индийское космическое агентство.

Там отметили, что дальнейшие измерения выявили присутствие марганца, кремния и кислорода. Также ведется исследование на предмет наличия водорода.

27 августа Индийская организация космических исследований (ISRO) опубликовала данные о температуре лунного грунта в зоне посадки аппарата «Викрам». По данным приборов, лунный реголит нагрет у поверхности до температуры примерно 55 °C. Как заявил индийским журналистам сотрудник ISRO Би Дарукеша, он и его коллеги ожидали нагрева не более чем до 20-30 °C и были удивлены столь высокой температурой. По его словам, она доходила до 70 °C, но это не отражено на опубликованном графике.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил индийские власти с посадкой космической станции «Чандраян-3» на Луну.