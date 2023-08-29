Ученые нашли вредные для человека вещества в бумажных соломинках

Ученые из Антверпенского университета (Бельгия) установили, что экологически чистые бумажные трубочки для напитков оказались вредными для человека. Результаты исследования были опубликованы в журнале Food Additives & Contaminants: Part A.

Авторы проанализировали соломки 39 разных брендов, представленных в Европе, на наличие в составе группы синтетических химических веществ, известных как поли- и перфторалкильные вещества (ПФАС).

ПФАС — перфторалкильные и полифторалкильные химические вещества. Это синтетические вещества, которые используются во многих повседневных предметах (посуде, контейнерах для еды, одежде, упаковке косметики и бытовой химии) благодаря своей водо- и термостойкости. В настоящее время существует около 10 тысяч различных ПФАС. Вещества практически не разрушаются в естественных условиях, из-за чего они накапливаются в почве и водоемах. Ряд исследований установил их вред для здоровья человека.

Результаты анализа научной группы показали, что они находятся в большинстве протестированных соломинок, причем больше всего в соломинках, изготовленных из бумаги и бамбука. ПФАС также были выявлены в большом количестве в пластиковых соломинках, в малом количестве в стеклянных. Стальные трубочки оказались самыми безопасными — в них вообще не было обнаружено ПФАС.

«Соломинки, изготовленные из растительных материалов, таких как бумага и бамбук, часто рекламируются как более экологичные и безопасные для окружающей среды, чем пластиковые. Однако наше исследование говорит об обратном», – заключили авторы.

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