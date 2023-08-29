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Российские инженеры импортозаместили антенны для дронов

В ЛЭТИ импортозаместили быстронастраиваемые СВЧ-антенны для управления дронами

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ЛЭТИ

Ученые Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета (ЛЭТИ) разработали гибкие СВЧ-антенны для управления дронами. Об этом «Газете.Ru» рассказали в ЛЭТИ.

«Мы разработали линейку легких и компактных СВЧ-антенн, которые позволяют управлять беспилотниками различных типов и назначений, а также передавать видеоизображения», – рассказал «Газете.Ru» доцент кафедры теоретических основ радиотехники СПбГЭТУ «ЛЭТИ» Юрий Геннадьевич Антонов.

По его словам, зарубежные аналоги таких антенн существуют, однако геополитические события последних двух лет показали, что некоторые зарубежные поставщики могут легко отказаться работать с производителями беспилотников, которым и предназначаются эти антенны.

«Антенны для беспилотников могут понадобиться быстро и в значительных количествах. Наша антенна создана в целях организации отечественного производства. В частности, у нас в университете они могут собираться небольшими партиями для индустриальных партнеров», – рассказал Антонов.

Для производства компонентов и сборки антенн использовались недорогие конструкционные материалы (латунь, ПВХ) и производственные технологии (например, лазерная резка металлов). Для оперативной настройки устройства ученые модернизировали кругообразную антенную решетку, сделав ее гибкой и состоящей из нескольких секторов. Изменение положения каждого элемента решетки позволяет в несколько раз быстрее настроить антенну на рабочую частоту конкретного беспилотника.

Благодаря использованию отечественных компонентов, а также широко распространенных технологий сборки созданные антенны могут быть оперативно внедрены в производство.

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