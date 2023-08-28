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Ученые предложили бороться с животными-вредителями с помощью контрацепции

The Guardian: контрацептивы спасут кабанов и белок от истребления

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Британские ученые из Института Ботстибера при Йоркском университете предложили альтернативный способ борьбы с популяциями животных, угрожающих экологии и сельскому хозяйству. Вместо отстрела специалисты предлагают регулировать поголовье кормом с контрацептивными препаратами, сообщает The Guardian.

По словам доктора Джованны Массей, раньше численность кабанов, коз, оленей и других зверей регулировалась отстрелом, однако в последние годы охота стала непопулярным и дорогостоящим увлечением. В результате контроль за популяциями ослабел. Поэтому странам нужны более эффективные и гуманные способы управления численностью проблемных видов.

Одними из нуждающихся в контроле животных остаются дикие кабаны, количество которых растет по всей Европе. Вепри уничтожают посевы и вредят экосистемам, а также могут распространять африканскую чуму свиней.

Британские ученые намерены обуздать популяцию кабанов противозачаточными химикатами, которые резко ограничивают плодовитость зверей. Предложенный проект предполагает скармливание кабанам специальных препаратов через контейнеры со специальными конусами, куда может просунуть морду только вепрь.

Подобный подход уже применяется для борьбы с инвазивными серыми белками, которых завезли из США в Европу в XIX веке. Сегодня их численность достигла 2,7 млн особей. Серые белки вытесняют местных рыжих сородичей и причиняют ущерб лесам страны, обгрызая кору с деревьев. Препарат смешивают с ореховой пастой и размещают в местах обитания грызунов. В британском правительстве отметили, что данный проект поможет искоренить серых белок в стране без нужды в массовом истреблении.

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