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Ученые выяснили, как невесомость нарушает иммунитет космонавтов

Science Advances: в космосе Т-клетки людей теряют эффективность перед инфекцией

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Ученые из Каролинского института в Швеции выяснили, что микрогравитация в невесомости способна угнетать иммунитет космонавтов. Исследование опубликовано в научном журнале Science Advance.

Ученые моделировали воздействие невесомости на организм с помощью специальной водяной кровати, имитирующей отсутствие гравитации. Научная группа наблюдала за Т-клетками иммунной системы восьми здоровых испытуемых. Анализы проводили через семь, 14 и 21 день после начала эксперимента, а также через неделю после его окончания.

Специалисты выяснили, что Т-клетки или лимфоциты, отвечающие за борьбу с болезнями, стали менее активны уже через семь дней пребывания в моделируемой невесомости. Максимальный спад активности наступил через две недели.

По словам автора исследования Карлоса Галлардо Додда, отсутствие эффекта земного притяжения как будто стерло лимфоцитам генетическую память о вирусах и других патогенах, с которыми им необходимо бороться. Такие клетки реагировали на появление возбудителей инфекций с задержкой.

Через 21 день Т-клетки адаптировались к невесомости и восстановили свои функции. Но анализы, проведенные через семь дней после окончания испытаний, обнаружили следы изменений в лимфоцитах.

Ученые предупредили, что ослабление функций лейкоцитов в космосе может привести к иммунодефициту и активации латентных вирусов в организме.

Ранее ученые выяснили, что подавление иммунитета в условиях невесомости повышает риск появления опоясывающего лишая у космонавтов.

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