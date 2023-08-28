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Гинеколог объяснила, в каком случае женщине показана пересадка матки

Врач Щербатых назвала аномалии развития и отсутствие матки показаниями к пересадке

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Shutterstock

Трансплантацию матки проводят только тем женщинам, у которых этот орган был удален из-за рака, или пациенткам с врожденными аномалиями, рассказала «Газете.Ru» кандидат медицинских наук, врач-гинеколог группы компаний BestDoctor Марина Щербатых.

«Операция необходима, если у женщины возникли проблемы с маткой, например она была удалена из-за рака или у женщины был врожденный синдром Майера-Рокитанского-Кустера-Хаузера (патология, при которой у женщины полностью отсутствует матка или она недоразвита) или другие аномалии. Тогда женщине пересаживают матку и, если все хорошо, проводят ЭКО с использованием яйцеклетки самой пациентки или донора. Даже у женщин с какими-либо врожденными аномалиями можно взять яйцеклетки для ЭКО», – объяснила Щербатых.

По ее словам, пересадку проводят только в том случае, если женщина собирается рожать и не хочет прибегать к помощи суррогатной матери. Дело в том, что единственная функция матки — репродуктивная, поэтому женщины спокойно могут жить без этого органа.

Специалист уточнила, что при трансплантации женщине матки предпочитают использовать ЭКО для оплодотворения, потому что естественное зачатие проблематично: беременность может наступить не быстро, а гарантий того, что эмбрион будет здоровый, нет.

«ЭКО — гарантия низких рисков неразвивающийся беременности или других аномалий. Хочется добавить, что все сведения, которые мы имеем, говорят о том, что матку удаляют после родов. Это нужно, чтобы пациентка не принимала всю жизнь препараты, которые не позволяют органу отторгнуться. В далекой перспективе не исключено, что нахождение чужеродного органа в теле не вызовет каких-либо осложнений, например, иммунного ответа. Цель этой операции — реализовать репродуктивную функцию. Как только это произошло, орган нужно удалить», – заявила врач-гинеколог.

Недавно британские медики пересадили матку женщины ее сестре, родившейся без этого органа. По мнению некоторых специалистов, это открывает путь для трансплантации женского детородного органа мужчинам. Подробнее о том, что для этого нужно представителям сильного пола, когда такие операции станут возможны и какие риски они несут – в материале «Газеты.Ru».

Ранее врач назвала указывающий на рак симптом при менструации.

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