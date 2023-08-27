Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Названа диета, снижающая риск возникновения заболеваний сердца

The Guardian: отказ от соли на 20% понижает риск заболеваний сердца

close
100%
Freepik.com

Ученые из Университета Кенпук (Южная Корея) установили, что несоленая диета помогает снизить риски развития сердечно-сосудистых заболеваний на 20%. О результатах исследования сообщил The Guardian.

Авторы использовали данные из британского Biobank, в котором собрана информация о состоянии здоровья и привычках 500 тыс. британцев.

Проанализировав этот массив данных, исследователи обнаружили, что у тех, кто никогда не добавляет соль в пищу, вероятность развития фибрилляции предсердий и других болезней сердца на 18% ниже по сравнению с теми, кто постоянно это делает. У людей, которые иногда добавляли соль в пищу, вероятность была на 15% ниже.

Фибрилляция предсердий – это нарушение сердечного ритма, характеризующееся частым (350-700 в минуту) и хаотичным сокращением отдельных групп мышечных волокон предсердий. При этом возбуждение и сокращение предсердий как единого целого отсутствует, и за каждым сокращением предсердий не следует сокращение желудочков сердца. Количество больных в России достигает 2,5 миллиона человек.

Ранее ученые перечислили продукты, усиливающие тревогу и депрессию.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях