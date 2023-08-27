Названа диета, снижающая риск возникновения заболеваний сердца

Ученые из Университета Кенпук (Южная Корея) установили, что несоленая диета помогает снизить риски развития сердечно-сосудистых заболеваний на 20%. О результатах исследования сообщил The Guardian.

Авторы использовали данные из британского Biobank, в котором собрана информация о состоянии здоровья и привычках 500 тыс. британцев.

Проанализировав этот массив данных, исследователи обнаружили, что у тех, кто никогда не добавляет соль в пищу, вероятность развития фибрилляции предсердий и других болезней сердца на 18% ниже по сравнению с теми, кто постоянно это делает. У людей, которые иногда добавляли соль в пищу, вероятность была на 15% ниже.

Фибрилляция предсердий – это нарушение сердечного ритма, характеризующееся частым (350-700 в минуту) и хаотичным сокращением отдельных групп мышечных волокон предсердий. При этом возбуждение и сокращение предсердий как единого целого отсутствует, и за каждым сокращением предсердий не следует сокращение желудочков сердца. Количество больных в России достигает 2,5 миллиона человек.

Ранее ученые перечислили продукты, усиливающие тревогу и депрессию.