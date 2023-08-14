Экс-глава «Роскосмоса» сообщил, что продолжает работать на благо РФ

Бывший глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин рассчитывает провести переговоры с представителями белорусской промышленности по вопросам научно-технических проектов. Об этом сообщает агентство БелТА.

В понедельник, 14 августа, Рогозин встретился с белорусским президентом Александром Лукашенко.

«Я здесь в Минске нахожусь в короткой рабочей поездке. Будут встречи сегодня с представителями промышленности Белоруссии, моими старыми друзьями, с которыми мы никогда не теряли наши добрые отношения», — пояснил Рогозин.

По словам экс-главы российской государственной корпорации, будут переговоры по нескольким проектам.

Также Рогозин обратил внимание, что сейчас продолжает трудиться на благо России «в другом качестве, но с гораздо большим потенциалом возможностей».

До этого Рогозин рассказал, как гибкий бетон использовали для возведения блиндажей в Донбассе.

Ранее Лукашенко напомнил о проблемах в отношениях с РФ.