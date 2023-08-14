Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Доказана эффективность зеленого чая при снижении веса

Foods: 4%-й экстракт зеленого чая помогает в борьбе с ожирением

close
100%
Freepik.com

Исследователи из Нанкинского сельскохозяйственного университета (Китай) изучили влияние зеленого чая и его функциональных компонентов на массу тела и регуляцию микробиоты кишечника. Результаты работы были представлены в журнале Foods.

Авторы использовали мышиную модель: грызунов пересадили на диету с высоким содержанием жиров. В итоге у мышей развилось ожирение, которое связано с изменением микрофлоры кишечника, что и способствует набору веса. Затем животных подвергли воздействию компонентов зеленого чая: полифенолов, кофеина и L-теанина, которые могут снижать усвоение калорий.

Различные концентрации чая были заварены дистиллированной водой и проверены на общее содержание вышеназванных веществ с помощью спектрофотометрии и высокоэффективной жидкостной хроматографии. Затем эти концентраты дали группам мышей с лишним весом.

Результаты показали, что 4%-й экстракт зеленого чая уменьшает количество вредных кишечных бактерий и увеличивает количество полезных, что потенциально помогает бороться с ожирением.

Ранее ученые назвали лекарство, повышающее риск ожирения печени.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях