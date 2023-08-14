Доказана эффективность зеленого чая при снижении веса

Исследователи из Нанкинского сельскохозяйственного университета (Китай) изучили влияние зеленого чая и его функциональных компонентов на массу тела и регуляцию микробиоты кишечника. Результаты работы были представлены в журнале Foods.

Авторы использовали мышиную модель: грызунов пересадили на диету с высоким содержанием жиров. В итоге у мышей развилось ожирение, которое связано с изменением микрофлоры кишечника, что и способствует набору веса. Затем животных подвергли воздействию компонентов зеленого чая: полифенолов, кофеина и L-теанина, которые могут снижать усвоение калорий.

Различные концентрации чая были заварены дистиллированной водой и проверены на общее содержание вышеназванных веществ с помощью спектрофотометрии и высокоэффективной жидкостной хроматографии. Затем эти концентраты дали группам мышей с лишним весом.

Результаты показали, что 4%-й экстракт зеленого чая уменьшает количество вредных кишечных бактерий и увеличивает количество полезных, что потенциально помогает бороться с ожирением.

Ранее ученые назвали лекарство, повышающее риск ожирения печени.