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Рядом с Антарктидой обнаружили морскую звезду, похожую на инопланетное существо

Invertebrate Systematics: у Антарктиды нашли морскую звезду с 20 конечностями

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Greg W. Rouse/University of California

Биологи из Калифорнийского университета обнаружили морскую звезду с 20 конечностями, которая похожа на инопланетное существо. Результаты исследования были представлены в журнале Invertebrate Systematics.

Неизвестное животное было обнаружено в ходе одной из экспедиций у берегов Антарктиды, которые проходили с 2008 по 2017 год. Тогда исследователи пытались найти других животных — промахокринусов (антарктических пернатых животных).

Существо похоже на морских звезд или ежей, оно получило название Promachocrinus fragarius, что переводится как «антарктическая звезда из клубничных перьев». Животные обитают на глубине от 20 метров до 2 километров под поверхностью воды. Всего было найдено восемь видов, четыре из которых оказались уникальными. Цвет конечностей морской звезды может быть от белого и пурпурного до темно-красного.

В будущем авторы продолжат изучать антарктические глубины в поисках новых видов подводных животных. По словам ученых, там может обитать множество неизвестных видов — ранее человечество не часто изучало глубины Антарктического океана из-за экстремальных условий, низких температур, высокого давления и темноты.

Ранее под дном Тихого океана нашли неизвестную экосистему.

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