Стало известно, какая ошибка при тренировках может помешать похудению

Ученые из Клиники Маунт-Синай выяснили, что оптимальная частота сердечных сокращений для сжигания жира может отличаться у разных людей и часто не соответствует «зоне сжигания жира», указанной на многих коммерческих тренажерах. Исследование опубликовано в журнале Nutrition, Metabolism and Cardiovascular Diseases.

Термин «зона сжигания жира» используется для обозначения частоты сердечных сокращений, при которых организм достигает максимальной скорости сжигания жира.

В исследовании ученые сравнили частоту сердечных сокращений у 26 человек во время аэробной нагрузки. Они выяснили, что оптимальная для жиросжигания зона пульса была индивидуальна и не соответствовала рекомендациям, которые показывал тренажер. Среднее отклонение пульса составило 23 удара в минуту.

Выводы подчеркивают ограничения коммерческого фитнес-оборудования и важность более индивидуального подхода к упражнениям. Ученые предполагают, что зоны пульса, индивидуально определенные врачом, могут быть более эффективными для людей, которые хотят похудеть. Они планируют проверить эту гипотезу в новом исследовании.

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