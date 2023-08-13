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Битва ленивца и оцелота с неожиданным исходом впервые попала на видео

Food Webs: ленивец спасся от зубов оцелота в лесах Амазонии

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Camila Bastidas Dominguez/YouTube

Ученые из США и Эквадора сняли на видео, как медлительный ленивец отбился от охотящегося на него оцелота (представителя семейства кошачьих), а затем сбежал. Описание случая опубликовано в журнале Food Webs.

Кадры были сняты на станции биоразнообразия Типутини в эквадорской Амазонии. Двупалый ленивец (Choloepus didactylus) почти стал добычей кошки оцелота (Leopardus pardalis), но смог несколькими быстрыми ударами отбиться от хищника, а затем убежал по бревну.

Ленивцы большую часть жизни проводят на деревьях, изредка спускаясь на землю, обычно ночью, а не днем, как в этом случае. Вылазки в темное время безопаснее, поскольку из-за медлительности животные могут стать легкой добычей для хищников.

Полученные кадры невероятно редкие, отметили авторы исследования из Андского университета (Колумбия), Техасского университета в Остине (США) и Университета Сан-Франциско-де-Кито (Эквадор).

И двупалые ленивцы, и оцелоты — сложные для изучения животные: они издают мало шума и отлично прячутся, поэтому их редко наблюдают в дикой природе. Также ранее не сообщалось об охоте оцелотов на ленивцев.

Исследователи не могут точно сказать, удалось ли ленивцу уйти полностью невредимым, из-за ограниченного поля зрения фотоловушки. Однако они вернулись на место происшествия через два дня после того, как были сняты видеоролики, и не обнаружили следов ленивца.

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