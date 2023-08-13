В Китае заявили о запуске первого в мире спутника с синтезированной апертурой

Национальное космическое управление Китая сообщило о запуске ракеты носителя Long March 3B Yao 92 с первым в мире спутником для борьбы со стихийными бедствиями с синтезированной апертурой. Соответствующая публикация размещена на сайте управления.

Сообщается, что спутник Land Probe 4-01 был запущен с космодрома Сичан. Задачей спутника будет дистанционное зондирование с наклонной орбиты. Преимуществом его радиолокационных систем с синтезированной апертурой называют высокое разрешение получаемых кадров, широкий охват, многорежимность и малый вес. Сообщается, что спутник может вести микроволновое наблюдение при любом освещении и облачности.

Сообщается, что запуск ракеты-носителя стал 483-м пуском ракет-носителей серии «Великий поход».

Апертурой называют способность оптического прибора собирать свет и противостоять дифракционному размытию деталей изображения.

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