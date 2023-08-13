Установлено, как оргазм влияет на женскую походку

Исследователи из Лувенского католического университета (Бельгия) установили, что по походке можно определить, может ли женщина испытывать вагинальный оргазм. Результаты работы были представлены в журнале The Journal of Sexual Medicine (JSM).

«Многие исследования продемонстрировали связь между вагинальным оргазмом и улучшением психического здоровья. Некоторые теории психотерапии утверждают о связи между мышечными блоками и нарушениями сексуальной функции. В настоящем исследовании рассматривается связь движений тела во время ходьбы с возможностью получать оргазм», – объяснили авторы.

В выборку ученых вошли молодые женщины, половина из которых могла испытывать вагинальный оргазм. Походку всех добровольцев сняли на видео, которое затем показали профессиональным сексологам. Специалисты должны были по походке определить, был ли у женщины вагинальный оргазм.

Сексологи оказались правы в более чем 80% случаев. По словам авторов, у женщин, которые испытывали вагинальный оргазм, при походке больше виляет таз, а движения в целом более раскованные, без зажимов.

«Проницательный наблюдатель может сделать вывод о женском опыте вагинального оргазма по походке, которая будет плавной, чувственной, свободной и без скованных мышц. Результаты подтверждают влияния мускулатуры на сексуальную функцию», – заключили авторы.

Ранее ученые выяснили, что мозг мужчин выделяет опиоиды во время оргазма.