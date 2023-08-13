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Назван тип секса, который улучшает сон

Journal of Sleep Research: партнерский секс с достижением оргазма улучшает сон

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Ученые из Гронингенского университета (Нидерланды) установили, что секс с партнером, в результате которого был достигнут оргазм, благополучно влияет на сон. Результаты исследования были представлены журналом Journal of Sleep Research.

В работе приняли участие 256 человек, которые перед началом эксперимента заполнили анкету о своем отношении к сексу перед сном. Затем они в течение двух недель вели специально разработанные дневники.

Результаты продемонстрировали, что как мужчины, так и женщины воспринимают секс и мастурбацию с оргазмом как улучшающий качество сна фактор. Отсутствие оргазма наоборот оказалось связано с плохим сном, особенно среди мужчин.

Анализ записей в дневниках показал, что только секс с партнером, сопровождающийся оргазмом, был связан с улучшением качества сна. Сексуальная активность без оргазма и мастурбация с оргазмом и без него не оказывали положительного влияния на сон.

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