Названа операция, которая возвращает женщинам оргазм

Группа специалистов из сообщества пластических хирургов установила, что пересадка аутологичного жира в области женских половых органов улучшает сексуальную функцию за счет увеличения коллагенеза, ангиогенеза и рецепторов эстрогена. Результаты работы были представлены в журнале Aesthetic Surgery Journal (ASJ).

Аутологичный жир – это относительно легкий в получении жир и свободный от реакций отторжения. Его часто используют при трансплантации за счет этих качеств. Кроме того, аутологичная жировая ткань часто богата жировыми стволовыми клетками, которые могут улучшить кровоток в тканях и способствуют омоложению.

Медики предположили, что вульвовагинальная пересадка такого жира поможет справиться с отсутствием оргазма у некоторых женщин.

В исследование были включены 10 женщин, перенесших операцию в период с июня 2017 по 2020 год. Оценки были основаны на вопроснике индекса женской сексуальной функции и гинекологическом исследовании.

«В среднем во влагалище было введено 21,9 мл жира, а в области вульвы и лобка — 20,8 мл. Через шесть месяцев средний балл сексуального удовлетворения был значительно выше исходного. Гистологическое и иммуногистохимическое окрашивание тканей влагалища выявило значительное повышение уровня неоколлагенеза, неоангиогенеза и рецепторов эстрогена», – заключили авторы.

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