Выяснилось, как тип родов влияет на сексуальную жизнь

Специалисты из Мешхедского университета медицинских наук (Мешхед,Иран) установили взаимосвязь между сексуальной функцией женщин и типом родов. Результаты работы ученых были опубликованы в журнале Health Care for Women International.

В исследовании приняли участие 250 женщин. Авторы провели оценку сексуальной функции участниц, также они использовали результаты послеродового обследования. В частности ученых интересовала степень пролапса тазовых органов. Это хроническое заболевание, возникающие в результате ослабления мышечно-связочного аппарата органов малого таза, приводящие к опущению стенок влагалища и выпадению матки.

Смещение внутренних половых органов образует грыжевое выпячивание в просвет влагалища, выходящее на поздних стадиях за пределы половой щели.

«Наши результаты показали, что разница между средним показателем силы и наличия желания, выделения смазки, вероятности наступления оргазма и боли во время полового акта была незначительной между теми, кто рожал естественным путем, и теми, кто выбрал кесарево сечение», – отметили ученые.

Однако пролапс тазовых органов резко негативно сказался на сексуальной жизни женщин, рожавших естественным способом.

Ранее ученые нашли способ лечения повреждений интимных мышц у женщин после родов.