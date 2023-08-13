Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Ученые напечатали кольца кальмара на 3D-принтере из бобовой пасты

ACS: предложена замена морепродуктов для преодоления продовольственного кризиса

close
100%
Poornima Vijayan

Исследователи из Сингапурского университета смогли напечатать на 3D-принтере вегетарианские морепродукты с полезными свойствами настоящих. По их словам, технология поможет преодолеть будущий продовольственный кризис. Результаты работы будут представлены на ежегодной встрече Американского химического общества (ACS).

«В магазинах мясных альтернатив значительно больше, чем морепродуктов растительного происхождения. Хотя все указывает на то, что в будущем поставки морепродуктов неизбежно будут очень ограничены. Поэтому важно изготовить альтернативные морепродукты, которые бы ничем не уступали оригиналу», – отметили авторы.

Ученые придумали, как создавать чернила из микроводорослей и бобов маш, которые выступили в роли источника белка. Специалисты также добавили в состав растительные масла и омега-3. С помощью этих чернил им удалось создать кольца со вкусом кальмара, которые были неотличимы от оригинала по вкусу и качеству, однако текстура была другой.

Однако, прежде чем проводить потребительские испытания, команда хочет оптимизировать состав, чтобы полностью повторить свойства морепродуктов.

Ранее в России создали умный полимер-терминатор, меняющий форму при нагреве.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях