Онкологи адаптировали прорывную иммунотерапию для борьбы с самым опасным раком у женщин

Ученые из Национального медицинского центра City of Hope разработали CAR-Т-клеточную терапию для лечения рака яичников — злокачественной опухоли женской репродуктивной системы с самой низкой выживаемостью. Исследование опубликовано в журнале Nature Communications.

Терапия CAR-Т-клетками включает забор иммунных Т-клеток пациента, — лейкоцитов, которые помогают бороться с опухолью, из кровотока. Затем их перепрограммируют для распознавания и атаки определенного белка раковой опухоли. Этот метод значительно улучшил лечение рака крови, особенно у детей, но для терапии солидных («твердых») опухолей он не применяется из-за неэффективности.

В новом исследовании ученые адаптировали метод для лечения прогрессирующего рака яичников. Терапия в настоящее время проходит первую фазу испытаний на пациентках с распространенным эпителиальным раком яичников, которые уже получали химиотерапию препаратами на основе платины. Мишенью для Т-клеток был избран белок TAG72 на поверхности раковых клеток яичника.

«Что интересно, TAG72 также обнаружен в других раковых клетках, включая опухоли поджелудочной железы, толстой кишки, молочной железы и головного мозга, поэтому, если клинические испытания на яичниках пройдут успешно, мы можем исследовать подход и на пациентах с другими опухолями», — объяснили ученые.

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