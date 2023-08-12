Названа опасность аюрведических добавок

Ученые из Университета Торонто сообщили об отравлении свинцом у женщины, принимавшей аюрведические добавки для лечения бесплодия. Исследование опубликовано в Canadian Medical Association Journal.

Диагностика отравления этим металлом может быть сложной задачей, поскольку жизненно важные показатели могут быть нормальными, в то время как пациент чувствует тошноту и боль в животе. В новом исследовании врачи сообщили об этих симптомах (а также запорах и анемии) у женщины, которая принимала комплексные лекарства от бесплодия, в том числе и аюрведические. Несмотря на то, что она чувствовала себя плохо, потребовалось несколько недель и множество анализов, чтобы найти причину. В конечном итоге ученые выяснили, что уровень свинца в крови у женщины был почти в 30 раз выше нормы.

Служба общественного здравоохранения Онтарио провела тестирование 19 видов препаратов, из которых два были предоставлены пациенткой. 11 добавок имели уровни свинца выше предела обнаружения, а одна содержала 129 000 мкг/г свинца.

Исследование 2015 года, опубликованное в International Journal of Occupational Environmental Health, показало, что 40% людей, принимающих аюрведические препараты, имеют повышенный уровень свинца или ртути в организме.

Кроме того, в 21% натуральных биологически активных добавок содержатся свинец, ртуть или мышьяк. Это показало исследование 2008 года, в котором ученые из США произвели закупку случайных добавок в Интернете. Авторы новой работы также заметили, что большая часть аюрведической медицины включает тяжелые металлы из-за веры в то, что они могут быть полезны.

Ученые заключили, что аюрведические добавки могут быть полезными, но превышение безопасных доз различных веществ и наличие в них металлов делают их опасными. Поэтому перед приемом любых лекарств необходимо проконсультироваться с врачом.

Ранее ученые выяснили, какие лекарства могут повышать риск деменции.