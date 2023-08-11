Создана процедура для лечения увеличенной простаты без ущерба эрекции

Ученые из Медицинской школы Икана Медицинского центра Маунт-Синай (MSSM) успешно протестировали вмешательство нового поколения для мужчин с увеличенной простатой. Терапия облегчила мочеиспускание без ущерба сексуальной активности. Исследование опубликовано в Journal of Urology.

В исследовании урологи протестировали недавно одобренную катетерную систему Optilume на 148 мужчинах с доброкачественной гиперплазией предстательной железы (ДГПЖ). У всех участников наблюдалась задержка мочи, а их средний возраст составил 65 лет. 100 пациентам было назначено активное лечение катетерной системой, а остальные подверглись процедуре, имитирующей настоящую.

Ни пациенты, ни исследователи, оценивающие результаты, не знали, какое лечение человек получил в течение 12 месяцев наблюдения. Это позволило повысить объективность и надежность результатов. Мужчины, получившие фиктивную процедуру, позже имели возможность пройти настоящее лечение.

У мужчин, прошедших через активную процедуру, оценка по шкале IPSS (диапазон от 0 до 35 баллов) в среднем снизилась на 11,5 балла по сравнению с 8,0 балла при фиктивном лечении. Также терапия резко увеличила скорость потока мочи, причем больше других подобных процедур, и значительно улучшила качество жизни мужчин. Побочные эффекты обычно были легкими или умеренными. Сексуальная активность мужчин, включая эректильную и эякуляторную функции, не пострадала.

Улучшение сохранялось в течение 12 месяцев наблюдения в группе реальной процедуры, но не в группе имитации.

При процедуре в уретру сначала вводится баллонный катетер для открытия прохода между боковыми долями простаты. Затем вводят второй баллон, покрытый препаратом паклитаксел для дальнейшего расширения отверстия. Считается, что добавление этого вещества предотвращает дальнейшее увеличение предстательной железы и предотвращает повторное срастание ее боковых долей.

Доброкачественной гиперплазией предстательной железы страдают до 80% мужчин в возрасте до 80 лет. Доступные методы лечения включают лекарства и хирургическое вмешательство. Оба имеют побочные эффекты, в том числе увеличивают риск проблем с сексуальной функцией после операции.

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